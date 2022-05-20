КАИР, 20 мая — ПРАЙМ. Латвия намеревается обходиться без российского газа, заявил в ночь на пятницу глава МИД Эдгар Ринкевич. Эксперты прогнозируют кризис в Европе при отказе от газа из России

"Мы планируем возвести станции (снабжения – ред.) газом и обходиться без российского газа", — сказал Ринкевич телеканалу Al Jazeera.

Министр отметил, что спецоперацию на Украине "необходимо завершить как можно скорее".

По его словам, Рига уверена в том, что НАТО поддержит страны Прибалтики при отражении "любых угроз".

Также министр сообщил в интервью катарскому телеканалу, что на саммите альянса в Мадриде планируется "выработать новые принципы НАТО".

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.