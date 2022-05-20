МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россия благодаря резкому росту цен должна получить 100 миллиардов долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими, пишет французское издание Les Echos со ссылкой на подсчеты аналитиков Citi. Эксперт объяснил, как Европа выберет того, кто должен замерзнуть без газа

Уточняется, что в эту сумму не входят доходы от нефти, угля и другого сырья.

Как отмечается, газовая зависимость Европы от России превратилась в "ловушку", которой президент Владимир Путин отлично управляет.

"Как только цены перестают расти, достаточно одного заявления или угрозы прекращения поставок со стороны Кремля, чтобы спровоцировать новый рост", — отмечает Анн-Софи Корбо, исследователь Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Помимо резких ежедневных колебаний, европейские цены на газ в пять-шесть раз превышали обычные показатели с конца прошлого года, указывает издание. "Газпром начал сокращать поставки в Европу еще до начала конфликта, вызвав беспрецедентное беспокойство на газовых рынках. Оснований надеяться на снижение цен нет, если рассчитывать на фьючерсные контракты, которые продаются по таким же высоким ценам до начала следующего года", — отмечает автор.

Также в статье напоминается, что всего за один квартал, в конце 2021 года, сверхприбыли Газпрома полностью окупили газопровод "Северный поток — 2", который обошелся России в 10 миллиардов долларов. "Этот трубопровод под Балтийским морем, вероятно, никогда не будет введен в эксплуатацию из-за санкций Европейского Союза. Несмотря на это, вложения уже окупились благодаря высоким ценам", — подчеркивается в публикации.