МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Импорт российских энергоресурсов Китаем подскочили по итогам прошлого месяца на 75% и превысили 6 миллиардов долларов, передает Блумберг, ссылаясь на данные китайской таможни. Глава "Новатэка" оценил конкурентоспособность российского СПГ

Как отмечается в сообщении, Пекин не снизил закупки нефти, газа и угля у РФ, несмотря на замедление спроса из-за очередной волны COVID.

Согласно данным, самый большой прирост в годовом выражении отмечается в части импорта российского СПГ и нефти:

импорт СПГ вырос на 80% до 463 тысяч тонн,

закупки нефти увеличились на 4% — до 6,55 миллиона тонн,

импорт никеля подскочил почти втрое, до 1,738 тысячи тонн,

ввоз алюминия вырос почти в 2 раза, до 31,218 тысячи тонн.

Импорт угля упал на 14%, до 3,82 миллиона тонн, меди — на 39%, до 18,871 тысячи тонн, пшеницы — на 81%, до 2,99 тысячи тонн.

Блумберг уточнил, что конфликт на Украине спровоцировал рост цен закупок топлива до 6,42 миллиарда долларов.