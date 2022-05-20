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2022
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Блумберг: Китай увеличил закупки российских энергоресурсов на 75%
Энергетика
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Импорт российских энергоресурсов Китаем подскочили по итогам прошлого месяца на 75% и превысили 6 миллиардов долларов, передает Блумберг, ссылаясь на данные китайской таможни. Как... ПРАЙМ, 20.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Импорт российских энергоресурсов Китаем подскочили по итогам прошлого месяца на 75% и превысили 6 миллиардов долларов, передает Блумберг, ссылаясь на данные китайской таможни.
Как отмечается в сообщении, Пекин не снизил закупки нефти, газа и угля у РФ, несмотря на замедление спроса из-за очередной волны COVID.
Согласно данным, самый большой прирост в годовом выражении отмечается в части импорта российского СПГ и нефти:
- импорт СПГ вырос на 80% до 463 тысяч тонн,
- закупки нефти увеличились на 4% — до 6,55 миллиона тонн,
- импорт никеля подскочил почти втрое, до 1,738 тысячи тонн,
- ввоз алюминия вырос почти в 2 раза, до 31,218 тысячи тонн.
Импорт угля упал на 14%, до 3,82 миллиона тонн, меди — на 39%, до 18,871 тысячи тонн, пшеницы — на 81%, до 2,99 тысячи тонн.
Блумберг уточнил, что конфликт на Украине спровоцировал рост цен закупок топлива до 6,42 миллиарда долларов.