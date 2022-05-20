ЕС планирует заключить соглашение с Израилем и Египтом на поставки СПГ
Жозеп Боррель: ЕС заключит трехстороннее соглашение с Египтом и Израилем на поставку СПГ
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем блоге о планах сообщества заключить до лета трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставку СПГ в рамках усилий по прекращению зависимости от России.
Боррель также сообщил, что Еврокомиссия работает с США и Канадой в рамках политики диверсификации поставок. Партнеры обсуждают вохможность поставки СПГ и водорода.
https://1prime.ru/energy/20220520/836945132.html
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