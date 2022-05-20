МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем блоге о планах сообщества заключить до лета трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставку СПГ в рамках усилий по прекращению зависимости от России. СМИ: Чехия планирует арендовать мощности плавучего терминала с СПГ

Боррель также сообщил, что Еврокомиссия работает с США и Канадой в рамках политики диверсификации поставок. Партнеры обсуждают вохможность поставки СПГ и водорода.