МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в апреле, по предварительным данным, снизился по сравнению с окончательными данными за март на 68 тысяч баррелей в день, или на 3,5%, составив 1,871 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). G7 собирается помогать Балканам снижать зависимость от углеводорода

Согласно итоговым данным за март, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,939 миллиона баррелей в день.

NPD при этом указывает, что показатель апреля оказался на 10,1% ниже прогноза организации. В том числе объем добычи нефти в апреле составил 1,66 миллиона баррелей в день, что на 10,6% ниже прогноза NPD и на 4,7% меньше уровня марта.

Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в апреле 203 тысячи баррелей в сутки, а конденсата — 9 тысяч.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии газа составил 327,1 миллиона кубометров в сутки, что соответствует прогнозу NPD.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.