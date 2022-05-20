МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Австрийская энергетическая компания OMV решила перейти на оплату за российский газ в Газпромбанке, который будет производить конвертацию евро в рубли, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря компании.
OMV приняла решение присоединиться к другим европейским компаниям, которые переводят платежи в евро за российский газ в Газпромбанк.
По словам пресс-секретаря компании, OMV реализовала платежный процесс для поставок газа, не противоречащий санкциям.
https://1prime.ru/energy/20220520/836948794.html
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