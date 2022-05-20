МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Австрийская энергетическая компания OMV решила перейти на оплату за российский газ в Газпромбанке, который будет производить конвертацию евро в рубли, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря компании. Цены на газ в Европе снизились на торгах в пятницу

OMV приняла решение присоединиться к другим европейским компаниям, которые переводят платежи в евро за российский газ в Газпромбанк.

По словам пресс-секретаря компании, OMV реализовала платежный процесс для поставок газа, не противоречащий санкциям.