МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на переговоры 24-26 мая с российским лидером Владимиром Путиным о поставках газа, по его словам, Белград заполнит объемы в хранилищах в Венгрии в ожидании поставок из РФ. Молдавия рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики

"Думаю, во вторник, среду или четверг буду разговаривать с президентом Путиным. Ожидаю хорошего и пристойного разговора, как и всегда. Но ожидаю и три аспекта возможного договора: важнее всего для нас объемы, под номером два цена, под номером три – надежность снабжения, с чем до сих пор не имели проблем", — заявил президент Сербии в эфире TV Pink.

По его словам, два первые аспекта — ключевые, а третий зависит не от сербов и россиян, а от болгар, так как топливо из трубопровода "Турецкий поток" поступает в Сербию через газотранспортную систему Болгарии.

"Я разговаривал с (болгарским премьером – ред.) Кирилом Петковым в Александруполисе, уверен, и эту проблему мы успешно решили. Но мы должны будем наполнить и то, что закупим в Венгрии как хранилище", — указал сербский лидер.

Вучич уточнил, что сейчас в сербской части подземного хранилища газа Банатски-Двор содержится 162 миллиона кубометров газа, в российской – 123 миллиона кубических метров. При этом ежедневно из хранилища можно выкачивать только 5 миллионов кубических метров газа, что в два-три раза меньше дневных потребностей Сербии в холодные месяцы.

"Поэтому важно иметь другое место, где можем хранить газ. А так как нелегко его создать, прежде чем построить, важно, что нам премьер Венгрии Виктор Орбан дает возможность хранить от 300 до 500 миллионов кубометров газа у них", — указал президент Сербии.

Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.