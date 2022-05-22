МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Сайт РИА Новости сообщил, что французская газета Monde diplomatique пишет, что в данный момент нет таких поставщиков, которые смогут заменить поставки российского газа в страны Европы в долгосрочной перспективе. СМИ рассказали о планах ввести новый порядок платежей по контрактам

Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в Европу не в состоянии обеспечить большой спрос на СПГ в течение длительного времени, а могут лишь занять роль резервных продавцов, сообщается в издании.

"Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго", — пишет газета.

Отмечается, что Европа не может рассчитывать на поставки ливийского газа из-за идущей в стране гражданской войны, в то время как становиться поставщиком из-за осмотрительности в отношениях с Россией в планах Египта нет.

"Удаленное географическое положение других производителей, таких как Нигерия или Ангола, в сочетании с разной степенью устарелости их мощностей не позволяет им стать надежной заменой России", — говорится в статье.

Воспользоваться этой ситуацией планирует Америка с расчетом увеличить поставки своего СПГ в Европу, предположили авторы Monde diplomatique.

Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.

C 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.