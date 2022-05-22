ПЕКИН, 22 мая — ПРАЙМ. Издание South China Morning Post сообщило, что по меньшей мере пять компаний из КНР могут остановить производство модулей для проекта по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2" до конца мая. ЕС планирует заключить соглашение с Израилем и Египтом на поставки СПГ

Сообщается, что источник в компании Bomesc Offshore Engineering, занимающейся строительством десяти модулей для проекта, заявил изданию, что окончательное решение еще не принято. Он отметил, что фирма остается "в тесном контакте с вовлеченными сторонами", так как ситуация "меняется каждый день" и "окончательного решения по этому вопросу еще нет".

Отмечается, что помимо Bomesc Offshore Engineering строительством модулей для проекта занимаются такие китайские компании, как Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan. На запросы издания в компаниях пока не ответили.