МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Стоимость литра бензина марки А-95 в ближайшее время может вырасти до 75 гривен (2,54 доллара), после отмены правительственного регулирования цен на горючее рост составит 87%, заявил Ведущий эксперт украинского топливного рынка Сергей Куюн. Цена на бензин в США бьет рекорды 11 дней подряд

По данным профильного украинского портала minfin.com.ua, литр 95-го бензина 17 мая, в день, когда правительство отменило регуляцию цен на топливо, стоил около 40 гривен (1,35 доллара) за литр.

По словам эксперта, рост цен только начался. "Правительство ожидает (стоимость бензина) 58 гривен (1,96 доллара), большие сети сейчас ставят цену 57-58 гривен, но на оптовом рынке цена стартует от 60 гривен. Соответственно, те сети, которые закупают горючее оптом, будут вынуждены торговать дороже", — отметил Куюн

По его словам, только из-за этого цена топлива для потребителей может в ближайшее время вырасти до 65 гривен. Однако, по его словам, сейчас основная интрига в том, сколько будет стоит доллар, так как Нацбанк Украины отпускает курс валют.

Куюн отметил, что это имеет непосредственное значение для цен на горючее, так как оно на Украине исключительно импортное.

В частности, если коммерческий курс доллара составит 37 гривен, то это приведет к дополнительному удорожанию топлива еще на 10 гривен, добавил эксперт, что суммарно дает стоимость бензина 75 гривен.