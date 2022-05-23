МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Стоимость голубого топлива в 2021 году выросла почти во всей Европе, 26 странах, причём больше всего — в Болгарии, Греции и Молдавии, говорится в исследовании РИА Новости. Россия находится на втором месте по дешевизне газа в Европе

"Говоря о динамике цен на газ, следует заметить, что в большей части стран цены выросли. Это произошло в 26 государствах. Наиболее значительно цены выросли в Болгарии (более чем в два раза), Греции (+95,9%) и в Молдавии (+84,7%)", — говорится в рейтинге стран по доступности газа для населения, подготовленном экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

Цены выросли более чем на 35% в 11 государствах, также уточняется в исследовании. Рост стоимости в России составил 2,6%, что ниже инфляции, также отмечают аналитики.

Стоимость голубого топлива снизилась в шести странах, из них наиболее существенно — в Словакии (-11,8%), Чехии (-5%) и Белоруссии (-2%).

Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли, уточняется в исследовании.

Аналитики отмечают, что приведённые ими объём доступного газа и цены на него являются оценкой среднего уровня для населения и приведены для сравнения исходя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому показатели могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объёмов потребления газа семьёй, наличия газовых плит и прочего.

Европейский газовый рынок в 2021 году испытал беспрецедентный рост цен. В некоторых странах он привёл к острому энергетическому кризису. Средняя стоимость газа на голландской биржевой площадке TTF составила 573,9 доллара за тысячу кубометров, — в 5,1 раза больше, чем в 2020 году. При этом в декабре цена пару дней превышала 2000 долларов за тысячу кубометров, что на тот момент являлось историческим рекордом.

Одной из причин роста цен стал температурный фактор, так как в первом квартале 2021 года температура в Европе была значительно ниже, чем в 2020 году. Кроме того, из-за снижения добычи газа в Нидерландах и Норвегии, а также оттока сжиженного природного газа из Европы в Азию на рынке стала ощущаться нехватка газа в период активного заполнения газохранилищ. Одновременно с этим из-за маловетреной погоды произошло снижение выработки электроэнергии на ветровых электростанциях. Наконец, в 2021 году до рекордного уровня выросли цены на выбросы СО2, что заставило потребителей замещать угольную генерацию газовой.