МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) свидетельствуют о том, что заявка на транзит газа из РФ через украинскую газотранспортную систему в понедельник держится на уровне, близком к 45 миллионам кубометров. Украина денонсировала соглашение о двойном налогообложении с Россией

Информация на сайте оператора показывает, что объем номинации на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 23 мая составляет 44,3 миллиона кубометров, что в целом аналогично данному показателю в предыдущие два дня. Номинация на ГИС "Сохрановка" остается на нуле.

С 11 мая Украина перестала принимать российское "голубое топливо" для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

Таким образом транзит газа из РФ через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.

При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона — на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.