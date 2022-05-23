МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил в эфире Польского радио, что кабмин страны досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа. Норвегия ответила на предложение Польши делиться доходами от нефти

По этому соглашению, действовавшему до конца 2022 года, Польша могла получать из России до 10 миллионов кубометров газа в год. Власти страны приняли решение не продлять это соглашение. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за их отказа оплачивать газ в российских рублях.

По словам Наимского, 13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации.

"Того соглашения, которое называют "Ямальским", которое было подписано в 1993 году. Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать", — сказал он.

Говоря о судьбе польского участка газопровода "Ямал-Европа", по которому осуществлялась транспортировка газа из России, он заявил, что его, в частности, можно использовать для поставок газа из Германии.

Наимский отметил, что физически польский отрезок газопровода, конечно, существует и является собственностью компании EuroPolGaz.

"Оператором этого участка, как и всей системы передачи газа в Польше, является GAZ-Sistem. Польский отрезок "Ямала" будет использоваться так, как другие участки, которые в 100% являются собственностью GAZ-Sistem — для того чтобы транспортировать газ по территории Польши. Одновременно эта часть газопровода может служить для транспортировки газа из Германии в Польшу", — пояснил он.