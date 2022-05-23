БЕРЛИН, 23 мая — ПРАЙМ. В ФРГ исходят из того, что консенсус в ЕС по эмбарго на поставки российской нефти будет достигнут при условии, что некоторые страны могли бы получить специальные условия на время переходного периода, заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk министр экономики Роберт Хабек.

"Я предполагаю, что путь будет следующим: как это всегда происходит в Европе, некоторые страны получат особые права, и согласование будет достигнуто", — сказал Хабек, добавив, что в этом случае решение по нефтяному эмбарго будет "согласованной европейской акцией, управляемой Европой".

Хабек добавил, что лично он разочарован тем, что решение об эмбарго до сих пор не принято в ЕС. Министр указал, что признает, что разные страны ЕС в разной степени зависят от поставок российской нефти.