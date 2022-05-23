МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Польша занимает в отношении РФ оголтелую позицию на грани сумасшествия, поэтому прогнозировать ситуацию с транзитом газа по магистрали "Ямал — Европа" вряд ли возможно. В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля и макростабильностью

Ранее в понедельник Польша решила досрочно разорвать соглашение на поставку газа из РФ, действующее до конца 2022 года.

"Что будет дальше — сейчас вряд ли кто-то возьмется прогнозировать, потому что это просто невозможно. Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать", — сказал Песков.

Он также отметил, что сейчас вряд ли возможно говорить о каких-то договорных отношениях, поскольку Польша "давно отказалась платить за газ", при этом продолжает косвенно его получать, "покупая его дороже с другой стороны по известной схеме байпасов".

Песков также пояснил, что в части транзитной стороны дела "тема, которая, конечно же, заслуживает внимания — при том понимании, что все-таки существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма и весьма напряженно сейчас функционируют".