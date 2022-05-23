МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула с 20 мая совет директоров "Роснефти", в котором занимала должность независимого директора, сообщила компания. Шрёдер и Варниг не могут продлить свои полномочия в совдире "Роснефти"

"Пресс-служба ПАО НК "Роснефть" информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена совета директоров компании. В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая. Документ также содержит отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров компании на второй срок", — говорится в сообщении.

Кнайсль вошла в состав совета директоров "Роснефти" в июне 2021 года. Компания выразила ей благодарность за совместную работу на протяжении этого времени, которое отличалось сложной пандемической и международной обстановкой. "В будущем "Роснефть" рассчитывает на сотрудничество с госпожой Кнайсль как с видным представителем международного экспертного сообщества", — отмечает компания.

На прошлой неделе Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти". В нем они занимали должности председателя и заместителя председателя соответственно. Также в конце февраля представители от BP — бывший глава британской компании Роберт Дадли и действующий Бернард Луни — покинули совет директоров "Роснефти".

Действующий состав совета состоял из 11 человек. Помимо вышеупомянутых в орган входят глава "Роснефти" Игорь Сечин, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, а также представитель катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид Аль Моханнади, вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава правления компании Marcuard Holding Ltd Ханс-Йорг Рудлофф.