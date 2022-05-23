МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль занизил в три раза объем газа, поступающего в Европу через "Северный поток", советуя европейцам меньше отапливать дома предстоящей зимой для экономии энергоресурса. Сербия ожидает переговоров с Россией о поставках газа в конце мая

"Мы разработали план из 10 пунктов, как быстро сократить спрос на нефть и газ", — заявил Бироль во время выступления на международном экономическом форуме в Давосе.

Глава МЭА отметил, что понижение комнатной температуры на два градуса позволит сэкономить 20 миллиардов кубометров газа. Эта цифра равна объему поставок "Северного потока".

Однако, в своем сравнении Бироль допустил ошибку, занизив мощность "Северного потока" сразу в три раза. Так, в 2021 году по этому маршруту было поставлено 59,2 миллиарда кубометров. Такой же объем был экспортирован из России в 2020 году, что стало рекордной цифрой для этого газопровода. В настоящий момент это основной маршрут "Газпрома" для поставок газа в Европу.