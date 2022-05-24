МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. «Коммерсантъ» пишет, что в РФ сильно упали цены на бензин на бирже до минимальных значений этого сезона с 2016 года. Стоимость АИ-92 опустилась с начала года почти на 30% до 37 тысячей рублей за тонну. Стоимость топлива не падала так низко даже в пандемию. Стоимость АИ-92 на бирже СПбМТСБ 23 мая составила 37,2 тысячи рублей за тонну, что на 1,5 процента меньше, чем в предыдущий торговый день. Средняя цена топлива за месяц фиксировалась на уровне 38,9 тысячи рублей за тонну. Это стало наименьшим уровнем с мая 2016 года. Цена АИ-95 уменьшилась за день на один процент, до 41,3 тысячи рублей за тонну. СМИ: проект закона о реформе пенсий могут внести в Госдуму в этом году

Май и начало июня на рынке топлива РФ приводят к большому росту оптовых цен, так как спрос на бензин усиливается на фоне сезона отпусков, а его выпуск становится меньше на фоне ремонтов НПЗ. При этом в данный момент наблюдается сильное падение его цены из-за ограничений экспорта топлива и нефти из-за антироссийских санкций. Ранее при снижении цен и спроса на топливо было возможно уменьшить переработку и увеличить экспорт сырой нефти. Но сейчас компаниям нужно выбирать — усиливать загрузку НПЗ в ущерб маржинальности или прекращать долю добычи и нести убытки на фоне этого.

Продажи топлива на заправках сократились в мае на 15-20 процентов по сравнению с показателем 2021 года, отметил вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов. Участники рынка начинают бороться за клиентов, улучшая бонусные программы. На фоне этого независимые АЗС понижают цены на бензин.

Ранее в России допустили снижение цен на бензин. В Независимом топливном союзе (НТС) спрогнозировали, что стоимость топлива снизится на 2-3 рубля к концу 2022 года.