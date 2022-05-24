МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) свидетельствуют о том, что заявка на транзит газа из РФ через украинскую газотранспортную систему во вторник остается на уровне, близком к 45 миллионам кубометров. Греция решилась оплачивать российский газ в рублях

Согласно данным ОГТСУ, объем заявок на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 24 мая составляет 46,1 миллиона кубометров, что в целом аналогично предыдущим трём дням, заявки в отношении ГИС "Сохрановка" остаются на нуле.

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

Таким образом, транзит газа из РФ через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.

Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки. Что касается транзита по "Ямалу — Европе", то российскими санкциями "Газпрому" теперь запрещено использовать польский участок магистрали.

Несмотря на ограничения в поставках российского трубопроводного газа, пополнение запасов подземных хранилищ Европы продолжается. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 22 мая европейские ПХГ заполнены на 43,21% (рост за сутки составил 0,5 процентного пункта). Это всего примерно на 3 процентных пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.