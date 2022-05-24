АФИНЫ, 24 мая — ПРАЙМ. Источник в газовой отрасли сообщил РИА Новости, что все греческие компании-импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты "Газпрому" в рублях. В Болгарии хотят выработать общую позицию ЕС по проблеме газа из России

В Греции три основных импортера российского природного газа — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas.

По словам источника, счета открыты, процесс оплаты идет

Он также рассказал, что срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая, поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая.

"Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая", — пояснил он.

Ранее Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что греческая газовая компания DEPA завершила расчеты с "Газпромом" за апрельские поставки природного газа, платеж совершен в евро. Согласно сообщению, платеж был произведен в евро, в соответствии с указаниями Европейской комиссии от 19 мая, международные рамки санкций и решения Европейского Союза не были нарушены.

Комментируя публикации греческой прессы, что в случае прекращения поставок российского газа власти Греции вынуждены будут отключать электричество из-за нехватки мощностей, собеседник агентств сказал: "Прекращения поставок не будет, все хорошо".