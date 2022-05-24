МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Бензин продолжит дешеветь на автозаправках в России в ближайшие месяцы вслед за падением его стоимости на бирже из-за санкционных ограничений, прокомментировал РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Георгий Айвазов. СМИ: в России сильно упали оптовые цены на бензин

Биржевые цены на бензин двух самых популярных марок Аи-92 и Аи-95 начали активно снижаться в феврале. По мнению собеседника РИА Новости, это связано с санкционными ограничениями на поставки нефтепродуктов и нефти со стороны Запада. Например, США в марте объявили о запрете импорта нефти и нефтепродуктов из России.

При этом эксперт полагает, что российские вертикально интегрированные нефтяные компании пока не стали "существенно снижать уровень добычи нефти и нефтепереработки".

"Вероятно, предложение на внутреннем рынке в кратко- и среднесрочной перспективе будет расти, цены продолжат снижаться. При прочих равных данная тенденция в течение нескольких месяцев доберется и до розничного сегмента — АЗС", — считает Айвазов.