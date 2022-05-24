МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минфин России не планирует корректировку или отмену демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. НПЗ будут получать выплаты по демпферу при волатильном спросе на бирже

"В настоящий момент мы не рассматриваем вопрос, связанный с корректировкой демпфера, изменениями, отменой", — сказал Сазанов.

Решение скорректировать параметры демпфирующего механизма было принято в начале 2022 года на фоне макроэкономической ситуации: из-за курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, это оказывало давление на цены для потребителей в России. Но позднее ситуация стабилизировалась, и вопрос о корректировке параметров демпфера был отложен. В середине апреля Сазанов говорил, что обсуждение перенесено на пару месяцев.

Также замминистра сообщил журналистам, что Минфин изучает возможность изменений параметров демпфера для авиакеросина. По его мнению, этот вопрос заслуживает внимания.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

НДПИ

Сазанов сообщил, что изменения в расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти в настоящий момент также не обсуждаются — сейчас важно сохранять стабильность в этом вопросе.

"Нет, никакие изменения в формуле расчета НДПИ мы сейчас не рассматриваем", — ответил Сазанов на вопрос о том, обсуждаются ли сейчас корректировки в расчете НДПИ в связи с ростом курса рубля, как предлагали нефтяники.

"Мы считаем, что сейчас не нужно никакие резкие движения совершать. Здесь лучше определенную стабильность сохранять, чтобы сохранить правила игры", — добавил он.

В марте Минэнерго РФ предложило изменить расчет индикативных цен для НДПИ таким образом, чтобы учитывались реальные цены на российскую нефть на рынке. НДПИ рассчитывается исходя из среднемесячной цены нефти Urals на мировых рынках (средиземноморском и роттердамском) с учетом курса рубля.

Кроме того, газета "Коммерсант" в конце марта сообщала со ссылкой на письмо главы "Новатэка" Леонида Михельсона, что бизнесмен обратился в правительство с предложением временно в качестве антикризисной меры с 1 марта до конца года изменить методику расчета НДПИ на нефть и конденсат, используя при расчете ставки налога курс не более 75 рублей за доллар.