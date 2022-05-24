ВАШИНГТОН, 24 мая — ПРАЙМ. Стоимость бензина на автозаправках в США во вторник вновь обновила исторический максимум и составила в среднем 4,598 доллара за один галлон, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей цены на топливном рынке страны. США могут смягчить экологические требования к бензину ради снижения цен

Согласно этим данным, стоимость галлона бензина марки Regular в этот день поднялась до 4,598 доллара (на два цента выше по сравнению с предыдущим днем), при этом цена на дизельное топливо составила 5,549 доллара за галлон.

Традиционно дороже всех бензин обходится жителям штата Калифорния, где галлон этого топлива в среднем стоит 6,069 доллара.

В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на бензин, которые в последние недели регулярно обновляют рекордные значения. За последние недели стоимость бензина на автозаправках страны перевалила за 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Попытки действующей администрации противостоять росту цен на топливо до сих пор ощутимых результатов не принесли.