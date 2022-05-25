МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) — партнер "Новатэка" — расторгла контракт на строительство трех СПГ-танкеров Arc7 по заказу "Совкомфлота" для проекта "Арктик СПГ 2" по причине просрочки платежа со стороны судоходной компании, сообщает газета "Коммерсант".

В раскрытии от 17 мая верфь не называет контрагента, но отмечается, что речь идет о европейском судовладельце. DSME имеет в виду танкеры для "Арктик СПГ 2", считает издание TradeWinds, и это подтверждают источники издания. "В связи с тем, что платеж судовладельца за строительство одного танкера СПГ не произведен в установленные сроки, мы уведомили компанию о расторжении контракта для защиты наших прав", — говорится в сообщении DSME.

Верфь должна была сдать танкеры в феврале, апреле и июле 2023 года. Контракт на их строительство был подписан в октябре 2020 года, его общая стоимость составляла 872 миллиона долларов за три судна.

Издание предполагает, что "Совкомфлот" не смог рассчитаться по заказу из-за проблем с проведением платежей, которые возникли после того, как компания попала под санкции США, ЕС и Великобритании из-за спецоперации на Украине. В "Совкомфлоте" сообщили, что не комментируют коммерческие контракты, в "Новатэке" на запрос не ответили. Сама газовая компания не попала под санкции США и ЕС, но ее глава Леонид Михельсон находится под санкциями Великобритании.

Подобные танкеры сейчас строит российский завод "Звезда", но работам угрожают введенные ЕС технологические санкции. В марте Евросоюз запретил поставки практически всей номенклатуры судового оборудования. Кроме того, под санкции США попал ВЭБ.РФ, который является судовладельцем и лизингодателем 15 СПГ-танкеров, строящихся на "Звезде".

Российский завод собирался строить танкеры в кооперации с другой южнокорейской верфью — Samsung Heavy Industries (SHI). По мнению источников газеты, в совокупности эти обстоятельства могут привести к сдвигу сроков строительства судов на "Звезде". Один из собеседников считает, что количество построенных верфью танкеров может быть сокращено минимум вдвое. В "Роснефти" при этом заявили, что "все контрактные обязательства исполняются ССК "Звезда" в полном объеме и в срок", уточняется в сообщении.