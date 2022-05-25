МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российская "Газпром" подает газ через украинскую территорию в подтвержденном "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ) объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 44,35 миллиона кубометров на 25 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет транзит российского газа через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 44,35 миллиона кубометров на 25 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — заявил Куприянов.
https://1prime.ru/energy/20220525/836975426.html
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