МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российская "Газпром" подает газ через украинскую территорию в подтвержденном "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ) объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 44,35 миллиона кубометров на 25 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Транзит газа через ГИС "Суджа" в Курской области, откуда он идет в украинскую ГТС

Заявка на транзит российского газа через Украину остается стабильной

"Газпром" осуществляет транзит российского газа через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 44,35 миллиона кубометров на 25 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — заявил Куприянов.