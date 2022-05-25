МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российская "Газпром" подает газ через украинскую территорию в подтвержденном "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ) объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 44,35 миллиона кубометров на 25 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Заявка на транзит российского газа через Украину остается стабильной

"Газпром" осуществляет транзит российского газа через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 44,35 миллиона кубометров на 25 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — заявил Куприянов.