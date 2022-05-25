РИМ, 25 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила журналистам, что серьезная зависимость стран ЕС от поставок российского природного газа стала следствием не их наивности, а жадности. "Русские нас обыграли". Какое эмбарго страшнее нефтяного

"Говорить о наивности нет смысла. На самом деле мы были жадными", — признала она в ходе беседы с журналистами ряда европейских изданий, текст которой в среду опубликовала газета деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore.

По ее словам, ЕС хотел "дешевый газ из России, дешевую рабочую силу из Китая, дешевые микропроцессоры из Тайваня".

"Мне кажется, нам стоит усвоить урок: безопасность поставок имеет свою цену, но она также дает преимущества, а именно предсказуемость и спокойствие", — отметила она.

Вестагер считает, что кризис на Украине оказал серьезное влияние на все сферы деятельности ЕС, но реакция есть. По ее словам, идет цифровой переход, ускорился зеленый переход, созданы схемы, которые позволяют амортизировать экономический шок.

"Кризис — это не кризис демократий; тем не менее, демократии дают ответ. Точно так же, как во время пандемии мы создали Covid-паспорт и организовали закупку вакцин, сейчас мы создаем предпосылки для совместных закупок газа и регулируем крупный цифровой рынок, в том числе с помощью Закона о чипах", — пояснила она.