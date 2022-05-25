МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность строительства морского газопровода, стоимостью до 3 миллиардов евро, соединяющего Пиренейский полуостров с Италией, на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает испанская газета El Pais. Газовые фьючерсы в Европе растут в начале торгов среды

Ранее, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что план REPowerEU, направленный на скорейший отказ от российских энергоресурсов, предусматривает переориентацию на альтернативных поставщиков, наращивание доли возобновляемой энергии и режим экономии.

В настоящий момент у Испании насчитывается шесть действующих заводов по регазификации, что является самой большой цифрой на континенте. При этом страна плохо связана с остальной частью ЕС, отметили в газете.

"В разгар энергетического кризиса… ЕК впервые напрямую заговорила о возможности сделать ставку на газопровод, соединяющий Пиренейский полуостров с Италией по дну Средиземного моря", — пишет El Pais.

По данным газеты, трубопровод протяженностью 700 километров фигурирует на одной из карт в плане REPowerEU. Строительство газопровода займет от одного до двух лет и потребует инвестиций в размере от 2,5 до 3 миллиардов евро.

El Pais также подчеркнула, что сотрудничество между Испанией и Италией "набирает силу". В мае испанский оператор ГТС Enagas и итальянский газотранспортный оператор Snam подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможности реализации проекта.