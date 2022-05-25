БЕЛГРАД, 25 мая — ПРАЙМ. Сербский министр финансов Синиша Мали заявил на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сиярто, что власти Сербии договорились с руководством Венгрии о размещении в одном из ее хранилищ 500 миллионов кубометров газа. Сербия ожидает переговоров с Россией о поставках газа в конце мая

По его словам, это обеспечит стабильность снабжения в ходе предстоящей зимы.

"Заполнять это хранилище начнем до конца июня. Три миллиона кубометров (ежедневно – ред.) сможем откачивать уже в октябре, по 6 миллионов в ноябре – феврале, в марте – 3 миллиона кубических метров", — сообщил глава минфина, трансляцию вело агентство Танюг.

Президент Сербии Вучич в минувшую субботу сказал, что Белград зарезервирует от 300 до 500 миллионов кубометров в хранилищах газа в Венгрии в ожидании поставок из РФ. Он уточнил, что сейчас в сербской части подземного хранилища газа Банатски-Двор содержится 162 миллиона кубометров газа, в российской – 123 миллиона кубических метров. При этом ежедневно из хранилища можно выкачивать только 5 миллионов кубических метров газа, что в два-три раза меньше дневных потребностей Сербии в холодные месяцы.