МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Газета Financial Times сообщила, что Германия и ЕС могут отказаться от импорта российского топлива, но такой шаг не останется без последствий для европейцев.

По данным газеты, в вопросе энергозависимости от России нефть никогда не была для ЕС и ФРГ "проблемой". На РФ приходится примерно 10% мировой добычи нефти — 10,5 миллиона баррелей в сутки, из которых пять миллионов экспортируются в ЕС. В случае полного нефтяного эмбарго со стороны ЕС их можно будет "перенаправить в Китай", считает эксперт издания. Взамен пять миллионов баррелей, которые сейчас продаются в Китай государствами Ближнего Востока, могут быть перенаправлены в ЕС.

Сложнее ситуация с импортом в ЕС и Германию дизельного топлива из России, говорится в статье. Однако даже в случае полного запрета на импорт дизельного топлива из России ЕС и Германия "могли бы справиться, не подвергаясь серьезным экономическим потрясениям", считает автор материала. По его мнению, для компенсации подобного запрета достаточно было бы на 2-3 дня в неделю ввести "удаленку" для офисных работников.

Издание отмечает, что наибольшую "проблему" для Германии всегда представлял природный газ. Отмечается, что можно перейти на угольные электростанции, что, однако, не будет хорошей новостью для окружающей среды.

При этом подчеркивается, что еще три месяца назад достижение независимости от российского природного газа до 2024 или 2025 года представлялось нереальным, но ситуация "резко изменится" с двумя новыми плавучими терминалами СПГ, которые планируется ввести в эксплуатацию к концу 2022 и началу 2023 года. СПГ, транспортируемый с Ближнего Востока, частично заменит природный газ, импортируемый из России, говорится в публикации.