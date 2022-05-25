МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Сибирской генерирующей компании (СГК) по подозрению в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии, сообщила служба. Энергорегулятор Британии сообщил о росте ценового порога на свет и газ

"ФАС возбудила дело в отношении Сибирской генерирующей компании. Организация подозревается в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии", — говорится в сообщении.

Там же добавляется, что служба проверила причины формирования высокого уровня цен на РСВ (рынок на сутки вперед) во второй ценовой зоне (Сибирь). В период января-марта 2022 года СГК подавала ценовые заявки, значение которых превышает цену, установленную на этом товарном рынке ранее для аналогичных часов предшествующих суток, предыдущей недели, месяца и квартала.

"Установлены признаки завышения ценовых заявок и манипулирования цен на оптовом рынке электроэнергии", — отмечает ФАС.

Согласно службе, СГК занимает доминирующее положение во второй ценовой зоне. Кроме того, СГК входит в одну группу лиц с крупнейшим поставщиком топлива — СУЭК. ФАС отмечает, что, учитывая это, действия СГК оказывают существенное влияние на формирование и изменение энергоцен на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

"По результатам рассмотрения имеющихся материалов ФАС России приняла решение о возбуждении дела в отношении СГК по признакам нарушения закона о защите конкуренции", — отмечается в сообщении.