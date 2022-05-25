МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Американская Cheniere Energy Inc. заключила соглашение с дочерней компанией южнокорейской POSCO Holdings POSCO International, в рамках которого с 2026 года будет поставлять ей 0,4 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 20 лет, следует из пресс-релиза Cheniere. СМИ: южнокорейская верфь отказалась строить суда для "Арктик СПГ 2"

"По условиям договора… POSCO International согласилась приобрести около 0,4 миллиона тонн СПГ в год у Cheniere на условиях free-on-board (условие об обязанности продавца доставить и погрузить товар на борт судна — ред.) сроком на 20 лет, начиная с конца 2026 года", — говорится в сообщении.

Цена СПГ в соглашении привязана к ценам на Henry Hub плюс фиксированная плата за сжижение. Отмечается, что исполнение договора будет зависеть от принятия Cheniere окончательного решения о строительстве проекта Corpus Christi Stage III, производственная мощность которого может составить более 10 миллионов тонн СПГ в год.

Cheniere Energy — крупнейший производитель и экспортер сжиженного природного газа США. Компании принадлежит терминал Sabine Pass в штате Луизиана, в рамках которого работают шесть производственных линий проектной мощностью около 30 миллионов тонн СПГ в год.

POSCO International Corporation — многопрофильная южнокорейская компания, занимающаяся торговлей стальной, электронной, химической и автомобильной продукции, а также энергоресурсами. До 2019 года носила название POSCO Daewoo Corporation. Штаб-квартира находится в Южной Корее, в городе Ичхон.