МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Сроки строительства новых блоков российско-иранской АЭС "Бушер", несмотря введение санкций, не меняются, все идет в соответствии с контрактом. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Новак дал прогноз по добыче нефти в России

По словам политика, стороны обсудили сроки строительства второго и третьего энергоблоков в ходе визита российской делегации в Тегеран. "В соответствии с контрактом. Не меняются", — ответил Новак на вопрос журналистов об изменении сроков.

Вице-премьер также прокомментировал тему долга Ирана перед российской стороной по строительству. Этот вопрос поднимал "Росатом", сообщил он.

"В конце прошлого года были платежи, в начале этого тоже. Динамика есть, но все равно долг остается, поэтому этот вопрос в процессе обсуждения реализации механизма", — отметил Новак. Вице-премьер не уточнил точную сумму долга на текущий момент.