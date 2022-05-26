Новак назвал сроки строительства иранской АЭС "Бушер" с участием России
Новак: строительство иранской АЭС "Бушер" с участием России идет по плану
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Сроки строительства новых блоков российско-иранской АЭС "Бушер", несмотря введение санкций, не меняются, все идет в соответствии с контрактом. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
По словам политика, стороны обсудили сроки строительства второго и третьего энергоблоков в ходе визита российской делегации в Тегеран. "В соответствии с контрактом. Не меняются", — ответил Новак на вопрос журналистов об изменении сроков.
Вице-премьер также прокомментировал тему долга Ирана перед российской стороной по строительству. Этот вопрос поднимал "Росатом", сообщил он.
"В конце прошлого года были платежи, в начале этого тоже. Динамика есть, но все равно долг остается, поэтому этот вопрос в процессе обсуждения реализации механизма", — отметил Новак. Вице-премьер не уточнил точную сумму долга на текущий момент.
https://1prime.ru/energy/20220526/836985223.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.