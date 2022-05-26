МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет транзит газа через территорию Украины в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 44,5 миллиона кубометров на 26 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Молдавия хочет пересмотреть условия оплаты по контракту с "Газпромом"

"Газпром" подает российский газ для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 44,5 миллиона кубометров на 26 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — отметил Куприянов.