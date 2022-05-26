МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Евросоюз работает над сделкой по импорту газа из Израиля через египетскую территорию на фоне планов ЕС по снижению зависимости от российского топлива. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы. Польша и Словакия запускают новый газопровод

Топливо планируется экспортировать в Египет для переработки в СПГ, а затем поставлять в Евросоюз. В переработке топлива, вероятно, примут участие заводы в египетских городах Идку и Думьят, сообщает агентство.

Согласно попавшим в распоряжение Блумберг документам, Евросоюз, Израиль и Египет также намерены наращивать сотрудничество в сфере "зеленой энергетики".

Ранее о планах Евросоюза заключить трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставку СПГ до лета сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.