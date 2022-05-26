МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. На подстанции 220 кВ "Яснополянская", которая обеспечивает электроэнергией Щекинский район Тульской области, установлено новое коммутационное оборудование. Работы выполнены для техприсоединения к сетям строящегося комплекса по производству аммиака и карбамида компании "Щекиноазот". Потребитель получит 40 МВт мощности.

На открытом распредустройстве смонтированы две новые ячейки 110 кВ, к которым будут присоединены кабельные линии до подстанции потребителя 110 кВ "Карбамид". Применены элегазовые выключатели, защиты на микропроцессорной базе, современные устройства телемеханики. Все оборудование обладает высокими показателями надежности, управляется в автоматизированном режиме. Стоимость работ — 177 млн рублей.

Строительство нового комплекса "Щекиноазот" началось весной 2021 года. Партнером проекта является компания China National Chemical Engineering. Планируемая мощность производства составит 525 000 тонн аммиака и 700 000 тонн карбамида. Эти продукты используются при производстве удобрений и полимеров. Будет создано около 400 новых рабочих мест.

В последнее время Группа "Россети" реализовала несколько крупных проектов, содействующих развитию российской химической промышленности, в том числе, обеспечила электроснабжением стройплощадку Амурского газохимического комплекса — якорного резидента ТОР "Свободный".

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.