МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Заявка на транзит российского газа через территорию Украины в пятницу продолжает седьмой день держаться на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Заявка на прокачку энергоресурса через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 27 мая составляет 44 миллиона кубометров. Показатель держится вблизи этой отметки с 21 мая. Заявки через ГИС "Сохрановка" остаются на нуле.
https://1prime.ru/energy/20220527/836997593.html
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