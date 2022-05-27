МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Заявка на транзит российского газа через территорию Украины в пятницу продолжает седьмой день держаться на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). В США указали на рекордные доходы России от продажи газа и нефти

Заявка на прокачку энергоресурса через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 27 мая составляет 44 миллиона кубометров. Показатель держится вблизи этой отметки с 21 мая. Заявки через ГИС "Сохрановка" остаются на нуле.