МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через укранскую территорию в подтвержденном "Оператором ГТС Украины" объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 43,6 миллиона кубометров на 27 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Заявка на транзит газа из России через Украину сохраняется на 27 мая

"Газпром" осуществляет подачу российского газа в объеме, подтвержденном "Оператором ГТС Украины" через ГИС "Суджа", — 43,6 миллиона кубометров на 27 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — заявил Куприянов.