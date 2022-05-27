МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через укранскую территорию в подтвержденном "Оператором ГТС Украины" объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 43,6 миллиона кубометров на 27 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

Транзит газа через ГИС "Суджа" в Курской области, откуда он идет в украинскую ГТС

Заявка на транзит газа из России через Украину сохраняется на 27 мая

"Газпром" осуществляет подачу российского газа в объеме, подтвержденном "Оператором ГТС Украины" через ГИС "Суджа", — 43,6 миллиона кубометров на 27 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — заявил Куприянов.