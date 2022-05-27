МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена пытается узнать у нефтяных компаний о возможности перезапуска закрытых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы снизить цены на топливо. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. New York Times: между США, Евросоюзом и Украиной намечается раскол

Как отмечает агентство, цены на бензин в США сейчас находятся на рекордно высоких уровнях. По данным агентства, с начала пандемии в США была приостановлена работа нефтеперерабатывающих мощностей общим объемом более одного миллиона баррелей в сутки, что составляет около 5% всех мощностей страны.Bloomberg предупреждает, что без планов запуска новых заводов в стране, дефицит предложения будет только увеличиваться.

По словам источника, члены Национального экономического совета и другие официальные лица спрашивают у компаний из нефтяной отрасли о том, какие факторы привели к сокращению некоторых операций по переработке и есть ли планы по перезапуску производственных мощностей. При этом источник отметил, что прямой просьбы о возобновлении операций не поступало.

"Они (власти США — ред.) находятся в очень сложной политической ситуации. Они изучают все возможные варианты", — приводит агентство слова главы Американского института нефти (API) Майка Соммерса.

По словам агентства, Белый дом пока не ответил на запрос о комментариях.