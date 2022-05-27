Страны G7 поставили общую цель по декарбонизации энергетики
ВСЕ СТРАНЫ G7 ДОГОВОРИЛИСЬ ДЕКАРБОНИЗИРОВАТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР К 2035 ГОДУ, ЭТО ОБЩАЯ ЦЕЛЬ — ГЛАВА МИНЭКОНОМИКИ ФРГ
https://1prime.ru/energy/20220527/837002494.html
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ВСЕ СТРАНЫ G7 ДОГОВОРИЛИСЬ ДЕКАРБОНИЗИРОВАТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР К 2035 ГОДУ, ЭТО ОБЩАЯ ЦЕЛЬ — ГЛАВА МИНЭКОНОМИКИ ФРГ
https://1prime.ru/energy/20220527/837002494.html
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