МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Правительство Украины согласовало решение о привлечении компанией "Нафтогаз Украины" 300 миллионов евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития для закупки энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Украина испытывает проблемы с обеспечением ранними овощами

"Согласовано решение о привлечении НАК "Нафтогаз Украины" кредита от Европейского банка реконструкции и развития в размере до 300 миллионов евро. Срок действия кредитной линии до 25 марта 2024 года", — сообщил Шмыгаль через Telegram-канал. По словам премьера, средства будут использованы для закупки природного газа с целью удовлетворения в полном объеме потребностей украинских потребителей в энергоресурсах.