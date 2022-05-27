МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Министр экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек на брифинге по итогам встречи профильных министров G7 сообщил, что ФРГ надеется на получение двух плавучих терминалов СПГ к концу 2022 года, и еще двух — в мае 2023 года. Мишустин сообщил о последствиях действий Запада против России

"Если все сработает, мы будем иметь к концу года два плавучих терминала, общая мощность — до полумиллиарда кубометров газа для стран, которые присоединены к трубопроводу. Для этого должны быть заключены договоры. Еще два судна придут в мае следующего года", — заявил министр.

Договоры об аренде первых двух терминалов "заключены или будут вот-вот заключены", сказал он.