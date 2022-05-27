МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер в ходе встречи в Санкт-Петербурге обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. Об этом заявила пресс-служба минэнерго.
"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли, в том числе газификация восточных и северных регионов Казахстана за счет поставок газа из России", — сообщает ведомство.
В ходе встречи сторонам удалось достичь договорённостей по активизации работы в рамках актуальных вопросов сотрудничества.
https://1prime.ru/energy/20220527/837003545.html
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