МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер в ходе встречи в Санкт-Петербурге обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. Об этом заявила пресс-служба минэнерго. В Казахстане назвали сумму замороженных активов "дочек" российских банков

"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли, в том числе газификация восточных и северных регионов Казахстана за счет поставок газа из России", — сообщает ведомство.

В ходе встречи сторонам удалось достичь договорённостей по активизации работы в рамках актуальных вопросов сотрудничества.