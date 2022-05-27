МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Поставки газа в Словакию обеспечены до конца 2023 года, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер и глава минэкономики Рихард Сулик. В Польше ограничили продажу угля после отказа от импорта из России

"Поставки газа в Словакию обеспечены до конца 2023 года. Компания SPP заключила с норвежскими партнерами договор, который покрывает 32% нашей потребности", — сказал Сулик, которого цитирует телеканал ТА3.

Кроме этих поставок, которые, по словам Сулика, поступят по трубопроводу, намечены поставки на судах сжиженного природного газа. Его получение будет происходить в 3-4 местах. Также Словакия продолжает покупать и российский газ, добавил Сулик.

"Таким образом, уже к 10 июля компания SPP будет иметь столько газа, что его хватит на потребление до конца будущей зимы, то есть, до конца марта 2023 года", — сообщил вице-премьер.