МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Поставки газа в Словакию обеспечены до конца 2023 года, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер и глава минэкономики Рихард Сулик.
"Поставки газа в Словакию обеспечены до конца 2023 года. Компания SPP заключила с норвежскими партнерами договор, который покрывает 32% нашей потребности", — сказал Сулик, которого цитирует телеканал ТА3.
Кроме этих поставок, которые, по словам Сулика, поступят по трубопроводу, намечены поставки на судах сжиженного природного газа. Его получение будет происходить в 3-4 местах. Также Словакия продолжает покупать и российский газ, добавил Сулик.
"Таким образом, уже к 10 июля компания SPP будет иметь столько газа, что его хватит на потребление до конца будущей зимы, то есть, до конца марта 2023 года", — сообщил вице-премьер.
https://1prime.ru/energy/20220527/837004244.html
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