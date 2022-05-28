МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Быстрый отказ Европы от газа из России без значительных экономических потерь невозможен, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. В США указали на решение Путина, резко укрепившее курс рубля

"Падение темпов экономического роста… будет вызвано высокими ценами на энергоресурсы… Вывод простой — быстро отказаться от российского газа без значительных экономических потерь невозможно", — отметила собеседница агентства.

Кроме того, нет уверенности в том, что в регионе не будут закрыты основные крупные газопотребляющие предприятия. Под вопросом и то, сможет ли Европа достичь к 2030 году намеченной доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе в 45%, добавила она.

Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети, то есть примерно на 100 миллиардов кубометров, к концу года.

Международное энергетическое агентство дало куда более скромную оценку сокращения импорта — 50 миллиардов кубометров. "По нашим оценкам, в базовом сценарии сокращение будет ещё меньше, но исключать варианты различных эмбарго или повреждения экспортной инфраструктуры всё же преждевременно", — считает аналитик Vygon.

Евросоюз по текущим планам сможет добиться независимости от газа из России в 2027 году, при этом любопытно, что еще 2,5 месяца назад эта дата была менее амбициозной — 2030 год, добавила Белова.

По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.