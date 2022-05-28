МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Представители партии "Альтернатива для Германии" в бундестаге ФРГ в обращении к правительству предупредили о негативных последствиях возможного введения европейского эмбарго на поставки российских энергоресурсов, передает RT. Названы страны, начавшие пересматривать позицию по Украине

Как отмечается в документе, названном "Воспрепятствовать нефтяному и газовому эмбарго — защитить граждан и бизнес", ЕС среди прочего рассматривает возможность введения запрета на поставки энергоресурсов из России.

"Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций", — указывается в обращении.

При этом, по мнению депутатов, введение нефтяного эмбарго со стороны Берлина и Евросоюза может послужить поводом для того, что России прекратит экспорт природного газа в Германию — не исключено, что такое решение Москва примет в качестве ответной меры на действия иностранных государств.

"Следствием этого станет дефицит газа с разрушительными для Германии экономическими последствиями", — пишут парламентарии.

Они обращаются к кабинету министров с призывом "отказаться от запланированных в связи с конфликтом на Украине санкций, затрагивающих поставки нефти, а также от соответствующих мер на уровне ЕС".

Также они просят правительство регулярно представлять бундестагу "всеобъемлющий отчёт о состоянии дел", что необходимо для оценки общеэкономических и политических последствий возможных нефтяного эмбарго против России со стороны ЕС и российского газового эмбарго против Евросоюза.