МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило поддержку системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщается на сайте кабмина. Правительство профинансирует льготное кредитование импортных закупок

"Компании, для которых деятельность в нефтесервисной отрасли является не основной, а дополнительной, также смогут претендовать на льготные кредиты по субсидируемой ставке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о займах на поддержание текущей работы в рамках специальной программы льготного кредитования, которую кабмин запустил в апреле 2022 года. Для предприятий ТЭК доступны кредиты на срок до 12 месяцев. Одно предприятие может получить до 10 миллиардов рублей, группа компаний – до 30 миллиардов рублей.

Данное решение принято в рамках комплекса мер поддержки экономики в условиях санкций, отмечается в сообщении.