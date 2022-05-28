МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала деятельность компании, которая входила в группу "Роснефть" и инициировала арест активов группы в стране, сообщили в ведомстве. Экономист рассказала, каким странам грозит голод без зерна Украины

"СБУ инициировала арест активов "Роснефти" на Украине… По материалам Службы Безопасности заблокирована деятельность компании, входившей в кремлевскую промышленно-финансовую группу "Роснефть". На ее денежные активы, а это 20 млн гривен (около 677 тысяч долларов —ред.), судом наложен арест, а действие лицензии на поставку электроэнергии приостановлено регулятором. Кроме того, СБУ направила в Кабмин предложение о национализации имущества заблокированной компании", — заявила СБУ в видео-брифинге в своем Telegram-канале.

До этого Зеленским был подписан закон о "принудительном изъятии" на территории Украины объектов собственности России, а также резидентов РФ. Помимо этого, он грозит сделать все для того, чтобы конфисковать собственность "российских пропагандистов", не объяснив при этом, кого именно имеет ввиду.