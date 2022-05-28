МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Государственная Корейская газовая корпорация (KOGAS) продолжает без проблем закупать российский СПГ, не планирует каких-либо изменений и готова "добросовестно" обсуждать возможные проблемы с РФ, если таковые появятся, сообщил РИА Новости источник в газовой отрасли Южной Кореи.
"У KOGAS сейчас нет никаких проблем, связанных с Россией. Если в будущем ситуация изменится, KOGAS добросовестно обсудит это с российской стороной, чтобы разрешить (возможную – ред) проблему", — сообщил источник.
Он отметил, что энергоресурсы изначально не попадают под санкции, поэтому у KOGAS и не могло возникнуть проблем. Долгосрочные контракты продолжают исполняться, поставки из России идут в прежних объемах, оплата производится в долларах сначала через американский банк, а затем через японский. Требований производить оплату в рублях компания не получала.
Также у KOGAS пока не было проектов с РФ в сфере СПГ, которые пришлось бы отменить или отложить.
Долгосрочный контракт KOGAS с российской стороной подразумевает закупку 1,5 миллиона тонн СПГ, что по данным за 2021 год составляет примерно 4% от общего объема закупок компании (около 38 миллионов тонн), которая единственная в стране занимается импортом СПГ.
https://1prime.ru/energy/20220528/837012377.html
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