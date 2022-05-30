МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Shell приняла инвестиционное решение по проекту разработки газового месторождения Crux в Австралии для поставок газа на плавучий завод Prelude FLNG, говорится в пресс-релизе Shell. "Лукойл" закрыл сделку по приобретению сети АЗС Shell в России

"Shell Australia Pty Ltd (Shell Australia) и ее партнер по совместному предприятию, SGH Energy, приняли окончательное инвестиционное решение об одобрении разработки газового месторождения Crux у побережья Западной Австралии. Crux обеспечит дальнейшие поставки природного газа на существующий плавучий завод СПГ Prelude", — говорится в сообщении.

Разработка будет вестись с помощью платформы, дистанционно управляемой с платформы Prelude. На начальном этапе будет пробурено пять скважин. Экспортный трубопровод соединит платформу с Prelude, которая находится примерно в 160 километрах к юго-западу от Crux.

Строительство начнется в 2022 году, а первая добыча газа ожидается в 2027 году.

"Природный газ с Crux сыграет ключевую роль в оказании помощи потребителям в Азии в переходе от угля к газу как более чистому топливу. Проект поможет нам удовлетворить растущий спрос на СПГ по мере перехода энергетического рынка к будущему с более низким уровнем выбросов углерода", — приводятся в релизе слова директора по интегрированным газовым, возобновляемым источникам энергии и энергетическим решениям Shell Ваэля Савана (Wael Sawan).

Shell — глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, работающая более чем в 70 странах.