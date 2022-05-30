МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) свидетельствуют, что заявка на транзит газа из РФ через украинскую газотранспортную систему в понедельник остается на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, удерживаясь у этой отметки уже более недели. Эксперт назвал срок гарантированного отказа Евросоюза от российского газа

Так, заявка на прокачку "голубого топлива" через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 30 мая составляет 44,6 миллиона кубометров против 44,1 миллиона днем ранее. Показатель держится на этом уровне с 21 мая. Заявки через ГИС "Сохрановка" п-прежнему остаются на нуле, так как с 11 мая "Украина" перестала принимать газ для транзита через нее. Власти страны сослались на то, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.

Таким образом, транзит российского газа через Украину, который с начала мая держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.

Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному сейчас маршруту экспорта трубопроводного газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки. Что касается белорусско-польского коридора, транзита по "Ямал-Европе", российскими санкциями "Газпрому" теперь запрещено использовать польский участок магистрали.

Несмотря на ограничения в поставках российского трубопроводного газа, пополнение запасов подземных хранилищ Европы продолжается. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 28 мая, европейские ПХГ заполнены в среднем на 45,78% (рост за сутки составил 0,44 процентного пункта).